Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины

25.01.2019 09:58

Пресс-центр Операции Объединенных сил констатирует, что провокационные обстрелы врага обернулись потерями среди личного состава бандформирований "Л/ДНР".

Вчера, 24 января, гибридная армия Российской Федерации 9 раз нарушила режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Известно, что боевики "Л/ДНР" вели обстрел из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное, Гнутово, Чермалык и Павлополь. Также противник дважды ударил из гранатометов и стрелкового оружия по бойцам ВСУ вблизи Марьинки. Более того, в полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ оккупанты РФ атаковали из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское. По данным разведки, пять боевиков были уничтожены и один ранен.