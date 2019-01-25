Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины

25.01.2019 09:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины

Пресс-центр Операции Объединенных сил констатирует, что провокационные обстрелы врага обернулись потерями среди личного состава бандформирований "Л/ДНР".

Вчера, 24 января, гибридная армия Российской Федерации 9 раз нарушила режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Известно, что боевики "Л/ДНР" вели обстрел из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное, Гнутово, Чермалык и Павлополь. Также противник дважды ударил из гранатометов и стрелкового оружия по бойцам ВСУ вблизи Марьинки. Более того, в полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ оккупанты РФ атаковали из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское. По данным разведки, пять боевиков были уничтожены и один ранен.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх