- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"17:40
- Хью Джекман на Донецком шоссе, чебуреки с туалетной бумагой, прогулка по Макеевке. ВИДЕО17:21
- Из РФ со стороны КПП «Гуково» заходят поезда с неизвестными грузами16:42
- Главари ОРДО намерены сравнять цены на бензин с российскими16:22
- Боевик «ДНР» найден мертвым на перекрестке дорог возле Ждановки16:01
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» проезжает больше грузовиков и цистерн с топливом15:39
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»13:41
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Вступил в силу закон о разминировании Донбасса12:23
"Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
Дончане вне себя от ярости из-за разрушительной политики местных "властей". В период метелей и морозов жители города мучатся от проблем с общественным транспортом.
Так, Сеть наполнили гневные комментарии от жителей оккупированного Донецка. Люди пишут, что в захваченном городе на маршруте всего один трамвай, причем эта проблема существует уже год, передает "Диалог.UA".
Комментаторы отмечают, что реалии Донецка никак не вяжутся с баснями "руководства" террористической "ДНР", которое рассказывает о производстве трамваев в "республике". Дончане пишут, что с маршрутов также исчезли еще четыре трамвая, поскольку в городе не только не вывозят мусор и не чистят снег, а и не выбивают лед между рельсами, по которым и двигаются трамваи.
Жители Донецка винят в происходящем "власть" фейковой республики и ее главаря: "А еще на дворе Россия, это многое объясняет"; "Цветет молодая республика, но, присмотревшись, понимаешь, что это плесень"; "Русский мир ужасный и беспощадный"; "Пушилин, иди в отставку".
Теги: Донецк, Донбасс, снег, трамвай, ДНР, Пушилин, общественный транспорт, соцсети
- На "инаугурацию" Пушилина созвали боевиков "со всего" мира: делегации "ЛНР", России и Абхазии уже в Донецке
- Житель Донецка - Пушилину: "Никаких улучшений, хорошо в "ДНР" живете только Вы и Ваш растущий живот"
- Жители в «ДНР» обсуждают, куда делся «республиканский» трамвай
- "Из князи в грязи" за неделю: в Донецке уже "прессуют" семью Захарченко, хотят отобрать дом и автомобили
- В Донецке на празднование Нового года обязали прибыть бюджетников и «министров»
- Куда дели Захарченко?
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"17:40
- Хью Джекман на Донецком шоссе, чебуреки с туалетной бумагой, прогулка по Макеевке. ВИДЕО17:21
- Из РФ со стороны КПП «Гуково» заходят поезда с неизвестными грузами16:42
- Главари ОРДО намерены сравнять цены на бензин с российскими16:22
- Боевик «ДНР» найден мертвым на перекрестке дорог возле Ждановки16:01
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» проезжает больше грузовиков и цистерн с топливом15:39
- В Харькове задержан член НВФ «ЛНР» из «дружины «Ночные волки»15:23
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска14:42
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан14:25
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"17:40
- Хью Джекман на Донецком шоссе, чебуреки с туалетной бумагой, прогулка по Макеевке. ВИДЕО17:21
- За два часа: как в Украине будут выдавать водительские права17:03
- Из РФ со стороны КПП «Гуково» заходят поезда с неизвестными грузами16:42
- Главари ОРДО намерены сравнять цены на бензин с российскими16:22
- Боевик «ДНР» найден мертвым на перекрестке дорог возле Ждановки16:01
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» проезжает больше грузовиков и цистерн с топливом15:39
- В Харькове задержан член НВФ «ЛНР» из «дружины «Ночные волки»15:23
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска14:42
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
- В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска
- КПВВ, которые нас убивают