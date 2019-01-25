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Стало известно, зачем миссия Евросоюза приедет в Мариуполь
Группа должностных лиц Европейского Союза (ЕС) высокого уровня посетит районы Украины, прилегающие к Азовскому морю, 27 января – 2 февраля. Об этом сообщают Донецкие новости.
Главная цель миссии ЕС на высоком уровне – оценка экономической, социальной и политической ситуации в регионе, который ощутимо пострадал от режима проверок, введенного Россией на Азовском море. «Особенно регион пострадал после эскалации в Керченском проливе и Азовском море, которая произошла 25 ноября 2018 года. Нарушение Россией международного права является неприемлемым. Европейский Союз, в частности лидеры ЕС, на встрече Европейского Совета, состоявшейся в декабре, последовательно и неоднократно отмечали, что Россия должна немедленно освободить всех незаконно задерживаемых украинских моряков, вернуть захваченные корабли и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив», – говорится в сообщении.
Сначала чиновники встретятся с органами власти и другими заинтересованными сторонами в Киеве. Позже состоятся всеобъемлющие дискуссии с представителями местных и региональных советов и администраций, гражданского общества, научных и деловых кругов. Такие встречи будут проведены в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и окружающих районах.
Также сообщается, что по результатам выводов, которые получит миссия, ЕС проведет оценку того, как усилить поддержку Приазовья – в частности, основываясь на действующих программах и в сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами.
Делегацию высокого уровня возглавят исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг и руководитель группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петер Вагнер, В ее состав также войдут представители ряда других департаментов Еврокомиссии.
Теги: Донбасс, визит, Мариуполь, миссия, Евросоюз
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