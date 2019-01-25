В Донецке боевики объявили "охоту" на водителей с украинскими номерами: "Штрафуют и забирают машины"

25.01.2019 18:39

Собеседники в захваченном гибридными войсками РФ Донецке отметили, что некоторые машины с украинскими номерами уже отправляют на штрафплощадки Местные жители жалуются, что на территории временно оккупированного Донецка боевики ввели штрафы за вождение автомобиля с украинскими номерами.

Об этом пишет "Диалог.UA" ссылаясь на LIGA.net.

В частности, собеседники рассказали, что первый штраф составляет около 300 рублей (128 грн - ред.), повторный - около 500 рублей (214 грн - ред.). "Штрафуют и забирают на штрафстоянки машины", - сообщает местный житель Максим. В "ДНР" полагают, что таким образом главари и их российские кураторы пытаются наполнить так называемый местный бюджет. "Вначале многие возмущались, но сейчас уже смирились", - отмечает еще один житель Донецка. Также известно, что люди, которых заставляют пройти так называемую регистрацию авто по "законам "ДНР", оставляют у себя украинские автономера, которые боевики пока не отнимают.