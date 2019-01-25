В неподконтрольной Горловке заменили глав администраций районов

25.01.2019 22:35

В «руководстве» неподконтрольной украинской власти Горловке Донецкой области произошли кадровые перестановки.

Об этом рассказал в своем Facebook журналист Никита Синицин, передает donpress.com.

По его информации, о новых назначениях было сообщено 22 января в ходе «аппаратного совещания» в администрации города.

Так, новым главой администрации Центрально-городского района (ЦГР) Горловки стал Олег Подустов, который ранее возглавлял Калининский район. А на вакантное место в Калининснком районе была назначена Елена Матенчук.

О бывшем главе ЦГР Борисе Рымаре известно, что его отстранили от должности — уволили, как говорится, «в никуда». По этому поводу Синицин сообщил следующее:

«По моим сведениям за теперь уже бывшим чиновником нарыли такие прегрешения, что предпочли уволить».

Журналист обратил внимание на «текучку» в ЦГР Горловки, назвав его «каким-то проклятым местом»:

«Вообще ЦГР в городе какое-то проклятое место: в августе с района сняли Алексея Ивахненко и перевели в Никитовский район, а его место занял как раз Рымарь».