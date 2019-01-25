Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет

25.01.2019 14:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет

На неподконтрольной Украине части Донецкой области не планируется повышение интернет-тарифов в связи с переходом на российский трафик.

Об этом сообщили в так называемом «Минсвязи ДНР», передает donpress.com.

В пресс-службе «ведомства» отмечают:

«Переход ДНР на магистральные каналы передачи данных с Российской Федерацией не повлияет на стоимость пользования интернетом для абонентов Республики».

Как сообщалось ранее, 14 января так называемый «министр связи ДНР Виктор Яценко» заявил о переходе ОРДО на магистральные каналы передачи данных с РФ.



Теги: Россия, Донбасс, Интернет, трафик, министерство, связь, абонент, тарифы, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх