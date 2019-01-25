В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет

25.01.2019 14:19

На неподконтрольной Украине части Донецкой области не планируется повышение интернет-тарифов в связи с переходом на российский трафик.

Об этом сообщили в так называемом «Минсвязи ДНР», передает donpress.com.

В пресс-службе «ведомства» отмечают:

«Переход ДНР на магистральные каналы передачи данных с Российской Федерацией не повлияет на стоимость пользования интернетом для абонентов Республики».

Как сообщалось ранее, 14 января так называемый «министр связи ДНР Виктор Яценко» заявил о переходе ОРДО на магистральные каналы передачи данных с РФ.