Последние новости раздела
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»13:41
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Вступил в силу закон о разминировании Донбасса12:23
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством09:40
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери09:21
В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет
25.01.2019 14:19
На неподконтрольной Украине части Донецкой области не планируется повышение интернет-тарифов в связи с переходом на российский трафик.
Об этом сообщили в так называемом «Минсвязи ДНР», передает donpress.com.
В пресс-службе «ведомства» отмечают:
«Переход ДНР на магистральные каналы передачи данных с Российской Федерацией не повлияет на стоимость пользования интернетом для абонентов Республики».
Как сообщалось ранее, 14 января так называемый «министр связи ДНР Виктор Яценко» заявил о переходе ОРДО на магистральные каналы передачи данных с РФ.
Теги: Россия, Донбасс, Интернет, трафик, министерство, связь, абонент, тарифы, ДНР
Читайте также:
- В ОРДО введут ограничение на пользование мобильным интернетом "Феникса"
- В «Фениксе» официально предупредили о проблемах со связью
- Россию могут отключить от мирового интернета
- Ставицкого задержали в Израиле. Пытался вылететь в Россию
- Зятя Трампа подозревают в связях с Россией
- Ходаковский впал в уныние: «Нет никакой связи с Россией»
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска14:42
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан14:25
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»13:41
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Вступил в силу закон о разминировании Донбасса12:23
- Боевики «ЛНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на приказ «командира»12:20
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска14:42
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан14:25
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- В Китае создали самый быстрый в мире 5G-модем14:10
- В РФ подросток расстрелял школу из ружья13:56
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»13:41
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- На украинцев надвигаются 30-градусные морозы12:39
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
- В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска
- КПВВ, которые нас убивают