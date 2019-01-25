- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством09:40
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил 25.01.1908:57
- Боевики «ДНР» на блокпосту возле Ясиноватой запретил проезд наблюдателям СММ ОБСЕ08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили серьезную "ответку" от ВСУ08:23
- Жрут друг друга: в сети рассказали о кровавых разборках боевиков на Донбассе08:15
В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами
В неподконтрольном Украине Донецке члены НВФ ввели штрафы за вождение автомобиля с украинскими номерами.
Об этом сообщает Лига. нет со ссылкой на источники, передает donpress.com.
Отмечается, что по словам источника, первый штраф составляет около 300 рублей, а повторный — около 500 рублей. Собеседник издания уточнил:
«Штрафуют и забирают на штрафстоянки машины».
Он отметил, что число автомобилей с номерами ОРДО на улицах города возросло с начала 2019 года.
Еще один источник предположил, что таким образом НВФ пытаются наполнить местный бюджет и добавил, что некоторые жители недовольны такими изменениями. Источник уточнил:
«В начале — многие возмущались, но сейчас уже смирились».
По его словам, те, кто решил пройти регистрацию в неподконтрольном Украине Донецке, большинство пока решили «подстраховаться» и оставили у себя украинские автономера.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, штраф, штрафстоянка, номерные знаки, ОРДО, НВФ
- Экологи оштрафовали сеть супермаркетов
- Луценко таки оштрафовали
- В Донецке ловят автомобили с «украинскими номерами»
- Донецкие продавцы за реализацию несовершеннолетним запрещенных товаров заплатили 140 тысяч
- Московским тележурналистам донецкие таможенники запретили выход из аэропорта
- В Донецке займутся изучением политики регионального развития Польши
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством09:40
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил 25.01.1908:57
- Боевики «ДНР» на блокпосту возле Ясиноватой запретил проезд наблюдателям СММ ОБСЕ08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили серьезную "ответку" от ВСУ08:23
- Жрут друг друга: в сети рассказали о кровавых разборках боевиков на Донбассе08:15
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Самопровозглашение президента Венесуэлы: в России заговорили о хитром плане по Украине11:18
- "Закрыть вопрос Украины", - разведчик рассказал, что готовит Кремль в 2019 году11:02
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством09:40
- Букмеркеры назвали фильм-фаворит премии "Оскар-2019"09:30
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери09:21
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска
- КПВВ, которые нас убивают
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ