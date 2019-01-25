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Архив - Донецкая область

В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами

25.01.2019 11:59
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В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами

В неподконтрольном Украине Донецке члены НВФ ввели штрафы за вождение автомобиля с украинскими номерами.

Об этом сообщает Лига. нет со ссылкой на источники, передает donpress.com.

Отмечается, что по словам источника, первый штраф составляет около 300 рублей, а повторный — около 500 рублей. Собеседник издания уточнил:

«Штрафуют и забирают на штрафстоянки машины».

Он отметил, что число автомобилей с номерами ОРДО на улицах города возросло с начала 2019 года.

Еще один источник предположил, что таким образом НВФ пытаются наполнить местный бюджет и добавил, что некоторые жители недовольны такими изменениями. Источник уточнил:

«В начале — многие возмущались, но сейчас уже смирились».

По его словам, те, кто решил пройти регистрацию в неподконтрольном Украине Донецке, большинство пока решили «подстраховаться» и оставили у себя украинские автономера.



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, штраф, штрафстоянка, номерные знаки, ОРДО, НВФ
 
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