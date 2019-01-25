В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»

25.01.2019 10:39

Бойцы ВСУ показали сбитый еще 23 января в Приазовье беспилотник Гранат-2,.

Фото сбитого беспилотника показал штаб операции Объединенных сил, передает donpress.com.

В штабе отметили, что оснащенный электродвигателем Гранат-2 используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Отмечается, что он был спроектирован российским ООО «Ижмаш — беспилотные системы» и из-за относительно небольшой стоимости популярен в российской армии.

После обследования военными инженерами аппарат передали специалистам для идентификации и дальнейшего изучения.