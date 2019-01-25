Последние новости раздела
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством09:40
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил 25.01.1908:57
- Боевики «ДНР» на блокпосту возле Ясиноватой запретил проезд наблюдателям СММ ОБСЕ08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили серьезную "ответку" от ВСУ08:23
- Жрут друг друга: в сети рассказали о кровавых разборках боевиков на Донбассе08:15
- «Всего лишь сероводород»: у Пушилина опровергли наличие метана под водой в центре Донецка07:48
В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»
25.01.2019 10:39
Бойцы ВСУ показали сбитый еще 23 января в Приазовье беспилотник Гранат-2,.
Фото сбитого беспилотника показал штаб операции Объединенных сил, передает donpress.com.
В штабе отметили, что оснащенный электродвигателем Гранат-2 используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.
Отмечается, что он был спроектирован российским ООО «Ижмаш — беспилотные системы» и из-за относительно небольшой стоимости популярен в российской армии.
После обследования военными инженерами аппарат передали специалистам для идентификации и дальнейшего изучения.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, беспилотник, сбили, ВСУ, ООС
Читайте также:
- ВСУ провели блестящую операцию по ликвидации российской техники на Донбассе
- Оккупанты ОРЛО заявили, что сбили беспилотник ВСУ
- На Донбассе уничтожена техника террористов РФ: ВСУ показали "супердрон", которого лишились боевики
- Кремль готовится к кровавому нападению: разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе
- Боевики усилили разведку БПЛА украинских позиций
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством09:40
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил 25.01.1908:57
- Боевики «ДНР» на блокпосту возле Ясиноватой запретил проезд наблюдателям СММ ОБСЕ08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили серьезную "ответку" от ВСУ08:23
- Жрут друг друга: в сети рассказали о кровавых разборках боевиков на Донбассе08:15
- Боевики «ЛНР» стягивают танки, РСЗО, гаубицы07:58
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Самопровозглашение президента Венесуэлы: в России заговорили о хитром плане по Украине11:18
- "Закрыть вопрос Украины", - разведчик рассказал, что готовит Кремль в 2019 году11:02
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством09:40
- Букмеркеры назвали фильм-фаворит премии "Оскар-2019"09:30
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил 25.01.1908:57
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска
- КПВВ, которые нас убивают
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ