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«Всего лишь сероводород»: у Пушилина опровергли наличие метана под водой в центре Донецка
На днях в социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщил, что в центре города из лунок на Кальмиусе выделяется метан, что может быть чревато взрывами в жилых домах.
При этом пользователи выразили мнение, что это результат закрытия шахт, передает donpress.com.
Так называемые «власти» ОРДО отреагировали на данную информацию и на место происшествия выехали специалисты «Госкомэкополитики при Главе ДНР». «Заместитель начальника отдела государственного экологического контроля Госкомэкополитики при Главе ДНР» Александр Первак заявил:
«Спешим успокоить горожан, это не метан. Ведь, как известно, он бесцветный и не имеет запаха, да и взрывается лишь в замкнутом пространстве при очень сильной концентрации. Судя же по характерному запаху, который выделяют пузырьки, и желтоватому цвету воды, мы имеем дело с сероводородом».
По его словам, в природных водах он «образуется при разложении органических остатков растительного и животного происхождения и накапливается в придонных иловых отложениях». При этом он подчеркнул:
«Обратите внимание, прибрежная зона Кальмиуса в данном месте поросла камышом, да и глубина здесь небольшая. Так что опасения дончан напрасны: обычное природное явление никоим образом им не угрожает».
Также, экологи отобрали пробы воды и отметили, что проведенные измерения подтвердили наличие сероводорода в концентрации 1,7 мг/дм3 и соединений группы азота, что свидетельствует об активных процессах окисления в водоеме.
Теги: Донецк, Донбасс, газ, метан, сероводород, ДНР, взрывы, Пушилин, соцсети
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