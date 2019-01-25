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Вступил в силу закон о разминировании Донбасса

25.01.2019 12:23
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Вступил в силу закон о разминировании Донбасса

Документ предусматривает создание органов, которые будут планировать, координировать и выполнять разминирование.
В Украине в пятницу, 25 января, вступил в силу закон о противоминной деятельности, сообщается на сайте Верховной Рады, пишет Корреспондент.
Новый закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.
Также предполагается создание центра противоминных операций, который кроме прочего будет контролировать качество проведенных работ. Деятельность центра будет обеспечивать секретариат. В составе центра противоминных операций создадут инспекцию по контролю качества. Как именно будут контролировать, и кто войдет в состав инспекции, определит нацорган по вопросам противоминной деятельности по предложению центра.
Разминированием будут заниматься компании - так называемые операторы противоминной деятельности. Государство планирует вести реестр операторов противоминной деятельности.
В противоминную деятельность будет входить обследование территории на предмет наличия в ее пределах взрывоопасных предметов, маркировка и составления карт территорий, загрязненных и (или) вероятно загрязненных взрывоопасными предметами; очистка загрязненной территории путем выполнения работ по разминированию, а именно: выявление, перевозка, уничтожения и/или уничтожение взрывоопасных предметов.
Специалистов по разминированию планируют обязать страховать свою жизнь и здоровье. Предполагается, что минимальная страховая сумма по договору составит 250 минимальных зарплат (по состоянию на нынешний год - это 1 млн 43 тыс 250 грн)



Теги: Донбасс, закон, документы, разминирование
 
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