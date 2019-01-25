ВСУ дали по боевикам крепкую "ответку", у наемников РФ "200-е" и "300-й": боевая сводка

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По данным на 18:00 25 января, на Донбассе со стороны российских боевиков зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня. Террористы применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Потери понесли как ВСУ, так и боевики "ДНР" и "ЛНР", передает "Диалог.UA". Провокации зафиксированы на мариупольском и луганском направлениях.
Вблизи поселка Катериновка боевики выпустили по силам ООС ракету, из-за чего погиб один военный, четверо защитников Украины были ранены. Жизни пострадавших бойцов ООС сейчас ничего не угрожает.
Кроме того боевики дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиюерного вооружения расположения ВСУ вблизи Широкино.
В Штабе ООС подчеркнули, наши военные давали адекватный ответный огонь, "придушивая" тем самым огневые провокации российских оккупантов.
По данным украинской разведки, с начала текущих суток ликвидированы двое боевиков, еще один террорист стал "300-м".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, провокации, ООС
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