ВСУ дали по боевикам крепкую "ответку", у наемников РФ "200-е" и "300-й": боевая сводка

25.01.2019 20:11

По данным на 18:00 25 января, на Донбассе со стороны российских боевиков зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня. Террористы применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Потери понесли как ВСУ, так и боевики "ДНР" и "ЛНР", передает "Диалог.UA". Провокации зафиксированы на мариупольском и луганском направлениях.

Вблизи поселка Катериновка боевики выпустили по силам ООС ракету, из-за чего погиб один военный, четверо защитников Украины были ранены. Жизни пострадавших бойцов ООС сейчас ничего не угрожает.

Кроме того боевики дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиюерного вооружения расположения ВСУ вблизи Широкино.

В Штабе ООС подчеркнули, наши военные давали адекватный ответный огонь, "придушивая" тем самым огневые провокации российских оккупантов.

По данным украинской разведки, с начала текущих суток ликвидированы двое боевиков, еще один террорист стал "300-м".