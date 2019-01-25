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Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков
Жители оккупированного Донецка пожаловались в сети, что у них катастрофически не хватает общественного транспорта – оккупанты пускают "всего один трамвай на один маршрут".
Об этом говорится в сообществе hochu _ domoy в Twitter, передает apostrophe.ua.
"Донецк "Столица"!!!! По одному трамваю на маршруте!!", - говорится в сообщении.
Под постом появились комментарии пользователей.
""Рузьке мир"! Ужасен и беспощаден!", "какие же они убогие! Как реальность вяжется с тем, что у ДНР производство своих трамваев! Где оно всё?!", "один родили и то дефективный", "4 января сказали, что по тройке только два вагона, подумала, в связи с праздниками только дежурные", "цветет молодая ризбублика ... но присмотревшись, понимаешь, что это плесень", - пишут комментаторы.
Теги: Донецк, Донбасс, производство, трамвай, ДНР, соцсети, оккупанты
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