Жители Донецка возмущены грязью и мусором. «Власти» бездействуют

25.01.2019 19:08

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка продолжают сообщать о тяжелейшей ситуации с уборкой города.

Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.

По их словам, в Донецке неделями не вывозится мусор, баки переполнены отходами, во дворах грязно. Это наблюдается во многих районах города.

«Поселок 3-тей шахты (южные склоны) мусор незаберают уже 4 недели, жители собераются под обл.гос.администрацию везти», — написал один из авторов.

Дончане отмечают: такое положение дел наблюдается во всех районах.

«Теперь не знаешь чего больше, снега или мусора», — говорится в обсуждениях.