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Жители Донецка возмущены грязью и мусором. «Власти» бездействуют
25.01.2019 19:08
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка продолжают сообщать о тяжелейшей ситуации с уборкой города.
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
По их словам, в Донецке неделями не вывозится мусор, баки переполнены отходами, во дворах грязно. Это наблюдается во многих районах города.
«Поселок 3-тей шахты (южные склоны) мусор незаберают уже 4 недели, жители собераются под обл.гос.администрацию везти», — написал один из авторов.
Дончане отмечают: такое положение дел наблюдается во всех районах.
«Теперь не знаешь чего больше, снега или мусора», — говорится в обсуждениях.
Теги: Донецк, Донбасс, мусор, отходы, уборка, соцсети, мусорные контейнеры
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