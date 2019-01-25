Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жители Донецка возмущены грязью и мусором. «Власти» бездействуют

25.01.2019 19:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители Донецка возмущены грязью и мусором. «Власти» бездействуют

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка продолжают сообщать о тяжелейшей ситуации с уборкой города.

Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.

По их словам, в Донецке неделями не вывозится мусор, баки переполнены отходами, во дворах грязно. Это наблюдается во многих районах города.

«Поселок 3-тей шахты (южные склоны) мусор незаберают уже 4 недели, жители собераются под обл.гос.администрацию везти», — написал один из авторов.

Дончане отмечают: такое положение дел наблюдается во всех районах.

«Теперь не знаешь чего больше, снега или мусора», — говорится в обсуждениях.



Теги: Донецк, Донбасс, мусор, отходы, уборка, соцсети, мусорные контейнеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх