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Архив - Донецкая область

Беглеца, расстрелявшего под Мариуполем трехлетнего ребенка, объявят в международный розыск

26.01.2019 21:19
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Беглеца, расстрелявшего под Мариуполем трехлетнего ребенка, объявят в международный розыск

Розыском мужчины, который в 2014 году расстрелял трехлетнюю девочку в селе Гранитное, может заняться Интерпол. Об этом сообщает портал 0629, ссылаясь на прокуратуру Донецкой области.

Трагедия случилась 5 лет назад. Житель села Гранитное будучи в состоянии алкогольного опьянения взял автомат, который оставил без присмотра его товарищ военнослужащий, и начал стрелять в соседский дом. Так мужчина решил разобраться с соседом, с которым на кануне поссорился. В этот момент в доме находились люди. Одна пуля пролетела сквозь окно и ранила ребенка. От ранения ребенок умер.

Узнав, чем закончилась стрельба, мужчина выехал за пределы Украины. В мае прошлого года правоохранители рассказали, что мужчине заочно сообщено о подозрении в умышленном убийстве.

На данный момент расследование продолжается и решается вопрос об объявлении мужчины в международный розыск.

Источник : https://zi.dn. 



Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь, розыск, беглецы
 
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