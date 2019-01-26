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«Депутаты ДНР» пообещали лично мониторить ситуацию на КПП ОРДО
Так называемые «депутаты Народного Совета ДНР» отправятся на контрольно-пропускные пункты на линии разграничения для ликвидации проблемы очередей и приема жалоб от граждан. Об этом заявил «председатель высшего законодательного органа ДНР» Владимир Бидевка.
Представитель ОРДО отметил:
«На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике достаточно остро стоит вопрос о ситуации на КПВВ, в связи с чем депутаты Народного Совета приняли решение об оказании содействия в реализации инициативы Главы ДНР Дениса Пушилина по стабилизации процесса пересечения гражданами пропускных пунктов».
По его словам, в ближайшее время на всех КПП ОРДО будет организована работа «депутатов» по мониторингу ситуации с очередями и приема обращений от жителей, пересекающих линию разграничения.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, депутаты, КПП, ОРДО
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