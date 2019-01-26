Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети

26.01.2019 13:32

Местное население временно оккупированного Донбасса жалуется, что боевики "ЛДНР" наживаются на "таможнях" между "республиками" за счет людей. Жители ОРДЛО возмущаются действиями боевиков на "границе" и "таможне" между фейковыми "ЛНР" и "ДНР", передает "Диалог.UA". Основные претензии населения заключаются в том, что главари "ЛДНР" не хотят отказываться от "обдирания" людей населения и бизнеса за счет пошлин и сборов. Один из сторонников "русского мира" Максим Шевченко пишет в соцсетях: "Несмотря на громкие россказни об отмене и упрощении, никаких изменений в лучшую сторону не происходит. Машины, едущие в Алчевск, стоят на луганской таможне неделями!". Иными словами, работает целая система, ведь для прохождения таможни нужен целый пакет документов, а луганские таможенники всячески усложняют жизни предпринимателям из Донецка, чтобы выдержать натиск и конкуренцию с "ДНР". "Фактически "власти" "ЛНР" реально защищают местный бизнес от более сильных конкурентов из "ДНР", - добавляют в Сети, отмечая, что при этом наживаются на обычных гражданах.



Источник : https://www.dialog.ua