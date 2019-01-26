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Сколько лет потребуется для разминирования Донбасса: оценки экспертов четырех стран
Закон о противоминной деятельности, необходимый для разминирования Донбасса, вступил в силу в Украине 25 января. Он предусматривает создание системы органов, который будут планировать, координировать и выполнять разминирование, а также проверять качество работ.
Об этом рассказал в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Он отметил, что закон снимает любые ограничения относительно того, кто может заниматься очисткой от мин «загрязненных» территорий.
По его словам, разминировать будут, в первую очередь, территории Донецкой и Луганской областей, однако взрывные устройства нередко обнаруживают «в любых точках нашего государства».
Чиновник сообщил, что, по оценкам специалистов из Израиля, Хорватии, Швейцарии, Дании, примерный срок очистки всей «загрязненной» территории составляет от 10 до 20 лет.
Заместитель министра также отметил необходимость создать механизм ответственности за выполненные работы по разминированию территорий.
«Как именно будет осуществляться очистка территорий, где будет фиксироваться, в каком порядке определенная территория очищена, кто в дальнейшем несет ответственности за несчастные случаи», — перечислил он.
Тука также привел в пример инциденты, когда от мин на Донбассе погибали мирные жители: «Когда я работал на Луганщине, за мою каденцию было 4 случая подрыва сельскохозяйственной техники на полях на свободной от оккупации территории. В начале прошлого года в Луганской области недалеко от Станицы Луганской произошел трагический случай, когда две женщины долго ждали автобус на остановке, а его не было. Они решили отойти на 15 м в сторону лесопосадки и подорвались — обе погибли "
Источник : http://lugradar.
Теги: Украина, Донбасс, закон, разминирование
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