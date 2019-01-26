- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- В неподконтрольной Горловке заменили глав администраций районов22:35
- Стало известно, зачем миссия Евросоюза приедет в Мариуполь22:09
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные21:42
- Главари ОРДО в росте цен на продукты обвинили «снежную зиму»20:40
- ВСУ дали по боевикам крепкую "ответку", у наемников РФ "200-е" и "300-й": боевая сводка20:11
- Жители Донецка возмущены грязью и мусором. «Власти» бездействуют19:08
- В Донецке боевики объявили "охоту" на водителей с украинскими номерами: "Штрафуют и забирают машины"18:39
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"17:40
- Хью Джекман на Донецком шоссе, чебуреки с туалетной бумагой, прогулка по Макеевке. ВИДЕО17:21
В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»
С января текущего года в Бахмуте возобновляет работу Правительственная программа «Доступные лекарства». Об этом сообщает сайт города Бахмута.
Для того, чтобы получить по ней препараты, необходимо обратиться к доверенному врачу и получить соответствующий рецепт. После этого следует прийти в аптеку, которая участвует в программе, и получить лекарства, которые вам на выбор предложит провизор в аптеке.
Без рецепта на препараты по программе «Доступные лекарства» медикаменты не выдаются. Об этом следует помнить пациентам перед тем, как обратиться в аптеку.
По данным на 14 января 2019 года в Бахмуте было подписано 7 договоров с 12 аптеками и аптечными пунктами. С 15 января аптеки начали отпускать медикаменты по этой программе.
Ниже мы приводим перечень аптек и аптечных пунктов, которые осуществляют отпуск медикаментов в г. Бахмут по программе «Доступные лекарства».
Источник: https://zi.dn.ua/news/v-bakhmute
Теги: Донбасс, работа, лекарства, Бахмут
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- Супрун анонсировала введение в 2018 году электронных рецептов на лекарства
- Осужденные наведут порядок в Донецке
- Боевики призывают рабочих "отжатых" предприятий оставаться в "республике" и работать на благо "ДНР" (ВИДЕО)
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- Дополнен перечень лекарств, закупаемых за счет госсредств
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- В неподконтрольной Горловке заменили глав администраций районов22:35
- Стало известно, зачем миссия Евросоюза приедет в Мариуполь22:09
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные21:42
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами21:08
- Главари ОРДО в росте цен на продукты обвинили «снежную зиму»20:40
- ВСУ дали по боевикам крепкую "ответку", у наемников РФ "200-е" и "300-й": боевая сводка20:11
- Жители Донецка возмущены грязью и мусором. «Власти» бездействуют19:08
- В Донецке боевики объявили "охоту" на водителей с украинскими номерами: "Штрафуют и забирают машины"18:39
- Сбили машиной и уехали: на обочине дороги в ОРЛО обнаружен труп члена НВФ18:11
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- Россия должна уплатить долг Совету Европы независимо от дальнейшего членства - президент ПАСЕ08:45
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- 11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены08:15
- Ранні симптоми онкологічних хвороб08:00
- Как кардинально изменить жизнь: 10 советов07:45
- В Минздраве ждут роста смертей от гриппа07:30
- Как правильно хранить и носить ювелирные изделия07:14
- Хватит ли газа до конца отопительного сезона? Интересный прогноз07:00
- В неподконтрольной Горловке заменили глав администраций районов22:35
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- 11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены08:15
- Ранні симптоми онкологічних хвороб08:00
- Как кардинально изменить жизнь: 10 советов07:45
- В Минздраве ждут роста смертей от гриппа07:30
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему