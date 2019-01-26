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Взрыв в многоквартирном доме в Украинске: есть пострадавшие, три квартиры уничтожены
В ночь на субботу, 26 января в городе Украинске в квартире четырехэтажного дома произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.
Об этом сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области.
«В дежурную часть Селидовского отделения полиции о происшествии сообщила хозяйка квартиры на первом этаже, в которой взорвался газовый баллон. Хозяева квартиры накануне купили этот баллон и занесли в жилище. В результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка, а также ее 20-летняя и 82-летняя соседки, жители соседних квартир (в результате взрыва две квартиры разрушены, а третья пострадала от вспыхнувшего после взрыва пожара). Женщины госпитализированы в медицинские учреждения с ожогами ног и признаками отравления продуктами горения. Состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении.
На месте работают правоохранители и спасатели.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.
Источник : https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, квартиры, взрыв, пострадавшие
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