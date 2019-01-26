Жители Авдеевки вскоре смогут оформлять электронный больничный

К середине 2019 года в Украине может появиться система электронных больничных листов, уверяет заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Правительство еще в ноябре 2018 года поручило до 1 февраля 2019 года подать на рассмотрение Кабмина проект положения «Об электронном реестре листов нетрудоспособности». По словам замминистра, проект внедрения электронного больничного листа достаточно сложный, а в его реализации задействованы сразу несколько министерств, сообщает strana.ua

Планируется, что этот электронный документ будет ходить между несколькими инстанциями - работодателем, медицинским учреждением и Фондом соцстрахования, который подчиняется Министерству соцполитики. По словам Ковтонюка, указанные стороны динамично работают над внедрением электронного больничного.

Также Минздрав и Минсоцполитики работают над упрощением процедуры выдачи краткосрочных листов нетрудоспособности. По словам Ковтонюка, Минздрав старался обеспечить возможность получения бумажных листов нетрудоспособности частными клиниками, но проблема выделения им этих бланков не была решена.

"Бланки больничных листов идут на область или город, где распределяются между учреждениями в ручном режиме, - пояснил замминистра. - Это делает конкретный чиновник, который принимает решение, кому дать, а кому нет. Мы обязали выдавать бланки больничных всем заведениям, независимо от формы собственности, порядок выдачи тоже есть. Но все равно, решение принимает конкретный чиновник на местах".