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Что делать переселенцам в случае потери ID-паспорта: советы юристов
Юристы рассказали переселенцам, как восстановить ID-паспорт. Об этом сообщается на сайте организации «Донбасс SOS».
По информации юристов, в случае потери ID-карты и справки ВПЛ необходимо обратиться в любое подразделение Государственной миграционной службы (ГСМ) или Центра предоставления админуслуг независимо от места регистрации и оформленной справки ВПЛ.
«Чтобы оформить новый паспорт (он уже будет в форме ID-карты), если вы потеряли старую «книжечку», нужно обратиться либо по месту оформления справки ВПЛ, либо, если справка утрачена или не была оформлена, нужно обратиться в отделение ГМС в области, в которой вы зарегистрированы», - отметили юристы.
Жители неподконтрольной территории Донбасса могут получить данную услугу в любом населенном пункте на подконтрольной территории Донецкой и Луганской области, независимо от места проживания.
Также представители «Донбасс SOS» напомнили, что вклейка фото в паспорт-книжечку по достижении 25 и 45 лет возможна только в течение месяца после достижения этого возраста. Если гражданин обращается позже указанного срока, то сможет оформить только ID-карту.
Источник : https://mrpl.city/news
Теги: Донбасс, юрист, паспорт, переселенец
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