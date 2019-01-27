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"Оккупант выкатил гранатометы, получил болезненную "ответку" и успокоился", - сводка ООС
За последние сутки гибридная армия России обрушила на позиции ООС огонь гранатометов. ВСУ не оставили провокации без ответа, у врага потери. Последними новостями с линии фронта поделился в Facebook штаб ООС, передает https://www.dialog.ua . В субботу, 26 января, на Донбассе было "горячо". Враг 10 раз атаковал позиции ВСУ на различных участках фронта, два из которых были с применением запрещенного Минском тяжелого вооружения. Под огнем врага оказались бойцы групп ООС "Восток" и "Север", в частности, позиции у Водяного, Широкино, Крымского, Катериновки, Луганского и других населенных пунктов. К счастью, украинские военные остались живы и невредимы под огнем противника. А вот террористам так не повезло. По данным разведки, ответным огнем ВСУ были ликвидированы 4 наемника армии РФ, еще 2 получили серьезные ранения и больше не смогут терроризировать Донбасс.
Теги: Донбасс, гранатомет, оккупанты
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