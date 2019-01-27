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Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
Российское гражданство и российские паспорта для рядовых жителей оккупированной части Донбасса никогда не будут чем-то большим, чем просто обещания политиков-популистов и пропагандистов. Как пишет житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, выдача российских паспортов жителям "ДНР/ЛНР" никогда не станет реальностью по ряду причин . Основная причина – признание жителей ОРДЛО фактически гражданами РФ и предоставление им возможности получать российские паспорта – фактически официальное признание Кремлем оккупации части Донбасса. Это неминуемо повлечет за собой усиление санкций. То есть, миллиардеры из окружения Путина получат дополнительные проблемы и, скорее всего, в который раз потеряют деньги из-за политики российской власти. Долго ли продержится Путин на троне после такого? Риторический вопрос, как говорится. "Если перефразировать и выразиться проще, то никто из богатых дядек не хочет попасть на бабло из-за того, чтобы жителям Донецка дали русские паспорта — для богатых дядек из рф свое население выполняет роль грязи под ногтями, а попадать на миллиарды из-за донецкой или луганской ваты вообще не хочется никому. Также попадалово на бабло вызовет озлобленность провластной русской типа элиты и слова о дворцовом перевороте не будут казаться чем-то призрачным, это лишь приблизит сам процесс", - пишет блогер. Кроме того, наличие у жителей "ДНР" и "ЛНР" российского гражданства и российских паспортов неминуемо приведет к росту их миграции в РФ. Уезжать будут и гражданские, и "военные". Последние наверняка массово дезертируют, поскольку появится возможность зарабатывать на том же уровне, но без риска для жизни. А все это в свою очередь – катастрофы на рынке труда и на рынке недвижимости в РФ. Ведь дончане и луганчане будут согласны работать за меньшие зарплаты, что привет к росту безработицы среди коренных жителей территорий РФ. Также дончане и луганчане будут массово продавать жилье в своих городах и пытаться купить его в РФ, что неминуемо приведет по подорожанию российской недвижимости. И такие пертурбации – прекрасные предпосылки для социального взрыва. В Кремле это прекрасно понимают. Потому ни о каких паспортах для жителей оккупированного Донбасса не может быть и речи. Блогер отмечает, что дончане и луганчане и при нынешней ситуации могут стать гражданами РФ. Но только в двух случаях. Первый: если они: высокопоставленные "чиновники" оккупационных "администраций" или полевые командиры боевиков. Тогда они могут, пользуясь связями и "подмазывая", получить российские паспорта, что наверняка и сделали. Второй вариант: воспользоваться российской программой "Возвращение соотечественников". Но тогда ценой российского паспорта будет жизнь в глухом захолустье, где наличие элементарных благ цивилизации вроде туалета в доме для многих – запредельный уровень комфорта. "Да, будем откровенны — х***о уже раздал паспорта рф. Только эти паспорта не у рядовой ваты, а у тех, кто при власти у дыныры и у самых крутых головорезов, махинаторов и т д. Рядовой вате паспорт рф не светит вообще и в принципе, ибо роль цивильной ваты — это тупо декорации для съемок пропагандистских роликов и не более того", - отмечает дончанин., - отмечает дончанин. Других вариантов стать гражданами РФ, о чем так мечтают многие предатели Украины на Донбассе, у жителей ОРДЛО просто нет. "Ну и последнее. Рф не нужен Донбасс в принципе, ему нужен Восток Украины полностью, ибо слишком все завязано у промышленности на логистике — отжав половину области, ты не получаешь всю цепочку логистики, а получаешь чемодан без ручки. Весь Восток Украины интересен рф в финансовом плане и с точки зрения производства, ведь именно нормально функционирующая промышленность дает шанс оккупанту хоть как-то отбить деньги из-за попадания на санкции в связи с фактической оккупацией части Донбасса. Понимают ли это в обители зла , ну то есть в кремле ? Думаю, да. Но публично заявить вате с Донбасса, мол вы, дебилы, всего лишь разменная монета, из официальных лиц роспропаганды или политикума рф не сможет никто. Поэтому раздача паспортов рф в руки обычной цивильной ваты — это на уровне появления космического шаттла на суперсовременном двигателе производства борисоглебска", - резюмировал Фашик Донецкий.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Путин, Луганск
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