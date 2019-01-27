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При температуре 37 срочно к врачу: украинцам грозит опасная эпидемия

27.01.2019 22:20
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При температуре 37 срочно к врачу: украинцам грозит опасная эпидемия

 

Медики назвали важные советы, которые помогут украинцам в период заболеваемости гриппом и ОРВИ, которые сейчас активно распространяются.

По словам директора Киевского городского лабораторного центра МЗ Сергея Чумака, сейчас обнаружены штаммы гриппа А (два подтипа) и Б.

«Клинически эти штаммы мало чем отличаются от предыдущих. У больных — симптомы ОРВИ, но нет высокой температуры. При этом, как известно, не столько опасен сам грипп, как его последствия, индивидуальные для каждого человека. Поэтому при первых же симптомах гриппа — слабость, насморк, температура 37… 37,5 ° C — нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением», — рекомендует Чумак.

По его информации, 70% всех заболевших — школьники, даже в садах процент заболеваемости ниже.

В Минздраве отмечают, что наиболее подвержены заболеваемости дети, старики и люди с хроническими заболеваниями, у которых ослаблен иммунитет. Также у этих категорий людей тяжелые последствия заболеваний.

В Украине от гриппа уже умерли 19 человек, среди которых беременная женщина и трое детей. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Артемчук.

Источник : https://from-ua 



Теги: Донбасс, температура, врачи, эпидемия
 
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