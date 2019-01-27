В «ДНР» решили поставлять электроэнергию Старобешевской ТЭС в Крым

27.01.2019 10:05

Оккупационные «власти ДНР» фонтанируют бизнес-идеями, граничащими с анекдотом. Бывший главарь «ДНР» Александр Захарченко хотел «завалить Турцию помидорами», а при Денисе Пушилине есть идея «поставки электроэнергии Старобешаской ТЭС» в Крым. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главари «ДНР» и их российские «кураторы» кроме развала промышленности фонтанируют безумными идеями, которые либо ведут к полному краху и необратимым последствиям, как затопление шахт, так и новым источникам отмывания денег, вроде создания «бизнес-проектов». Один из таких проектов – планы на снабжение временно оккупированного Крыма электроэнергией с временно оккупированных территорий Донбасса, а именно Старобешевской ТЭС.

Вот что сообщают об это «конгениальном проекте» в соцсетях:

«Новости с ордо. на старобешевской тэс новый. директор с рашки. плюс куча замов оттуда же.хотят запустить все мощностя и гнать в Крым электрику. директор энергии Донбасса_саня фаустов_тоже чертяка с рашки»,

«В Крым? в вёдрах? или все же рефрижираторы подгонят? откройте схемы ЛЭП, нет от Старобешевской ТЭС переходов на РФ»,

«Там, по ходу, и дилехтор и замьі на всю голову спецьі»,

«А они лесными тропками, тихонько. Прям до Крыма»,

«В мешках и трёхлитровых банках. Минимальная партия — мешок и две трёлитровых банки»,

«250 та 350 там є».