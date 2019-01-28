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Архив - Донецкая область

Центр Донецка утопает в мусоре: свалки рядом с детскими садами

28.01.2019 13:48
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Центр Донецка утопает в мусоре: свалки рядом с детскими садами

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка продолжаются жаловаться на плохую ситуацию с вывозом мусора в городе. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

По их словам, свалки образуются даже в центре города. Мусорные баки просто не могут вместить все отходы, и в итоге мусор просто переполняет их, выпадая на дорогу. Часто горы отходов появляются возле детских учебных заведений.

«Центр города. Очередная свалка между 14-й школой и 137-м детским садом», — написал возмущенный дончанин, опубликовав соответствующее фото.

«Ну надоели уже ходить фоткать мусор, весной разгребут», — также пишут комментаторы.

 

 

Источник: https://donpress.com 


 
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