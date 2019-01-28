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«Гестаповские методы»: в ОРДО члены НВФ в суде жестоко избили главаря батальон «Троя»

28.01.2019 11:15
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«Гестаповские методы»: в ОРДО члены НВФ в суде жестоко избили главаря батальон «Троя»

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области члены НВФ прямо в «суде» избили главаря группировки «Троя» Новикова Владимира «Белый». Об этом сообщают в соцсети участники НВФ,

По информации, инцидент произошел 25 января. Так, очевидцы отмечают, что кроме «Белого» был избит еще один наемник из РФ:

«Российского добровольца Ивана Кушкова этапировали на суд в очень тяжелом состоянии. Он не держался на ногах. После того, как его закинули в машину, он упал и потерял сознание. Был одет в тапочки и куртку на голое тело».

Отмечается, что его пытали в «тайной тюрьме для неугодных, где практикуют гестаповские методы». При этом главарь «Трои» попытался вступиться за российского наемника прямо на «суде» и был «избит с особой жестокостью пятью конвойными». При этом члены НВФ традиционно винят в произошедшем Украину:

«Большая часть судейских осталась с украинских времен и открыто выступают за порошенковскую Украину, а потому ополченцев ненавидят лютой ненавистью».

 

Источник:  donpress.com 



Теги: Донбасс, батальон, ОРДЛО, ОРДО, НВФ
 
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