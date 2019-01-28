На Донбассе рухнуло здание завода. Под завалами могут находиться люди

28.01.2019 14:00

Сегодня в городе Горловка, расположенном на территории Донецкой области, произошло обрушение стены на машиностроительном заводе. Согласно предварительным данным, под завалами может находиться один человек. Об этом на своих страницах сообщает издание Новости Донбасса, со ссылкой на оккупационные «власти» так называемой «ДНР», передает replyua.net.



По словам издания, данное чрезвычайное происшествие случилось сегодня около 8 часов утра, а в результате обвала было разрушено полторы тысячи квадратных метров площади стены. «Цех рабочий. На сейчас неизвестна судьба одного сотрудника завода. Это слесарь. Для ликвидации ЧС привлечены силы МЧС и полиции. На заводе работает комиссия», - заявил Иван Приходько, представитель террористов, так называемый городской глава Горловки.



Следует отметить, что ранее местные жители уже неоднократно жаловались на плачевное состояние Горловского машиностроительного завода им. Кирова, сообщает Gorlovka.ua. «Одни скажут, что завод вот-вот «запустят», что провели инвентаризацию и т. д. Другие увидят металлические скелеты и выбитые окна пустых помещений», - рассказал журналистам житель города Горловка по имени Михаил.