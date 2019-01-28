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Нацполиция сообщила о подготовке фальсификации президентских выборов на Донбассе
Нацполиция предупредила о готовящемся плане фальсификации выборов президента Украины с использованием голосов переселенцев. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Олег Козловский.
Так, во время заседания коллегии МВД он сообщил, что подготовка ведется на территории ОРДЛО и в аннексированном Крыму. Он уточнил:
«По нашей информации, преступники уже начали такую подготовку».
Также, полиция ожидает попыток фальсификации избирательной документации украинцев, которые проживают за границей. Как сообщается, их численность составляет около 4 млн человек.
В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев поручил усилить работу по предотвращению фальсификации выборов и предоставлять кандидатам в президенты охрану по их требованию.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, полиция, выборы президента, фальсификация
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