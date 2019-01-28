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Никакого присоединения к РФ не будет. "ЛНР" и "ДНР" ей не нужны
Оккупация Донбасса нужна исключительно для чувства глубокого морального удовлетворения у кремлевских "ястребов", брать оккупированный регион под серьезную опеку Россия не намерена. Как пишет блогер Серафим Смернов, официальное вхождение оккупированной части Донбасса в состав РФ невыгодно последней по множеству причин, основная из которых - существенное усиление международного давления, неизбежное при таком развитии событий, передает "Диалог.UA".
Также не стоит сбрасывать со счетов "убитое" состояние экономики территории, колоссальные социальные проблемы, а также очень серьезные риски в криминальном плане.
Что касается последнего, блогер полагает, что Донбасс в составе России очень быстро станет до предела криминализованным анклавом, откуда в РФ будут поступать контрабандные и контрафактные товары. Впрочем, эта составляющая выгодна некоторым российским бизнесменам, "завязанным" на околокриминальных кругах, а также на силовых структурах. Они бы чувствовали себя в таких условиях, как рыба в воде.
Но Кремлю появление такой "черной дыры" и очага нестабильности невыгодно наверняка. Блогер отмечает, что та же Абхазия имеет больше шансов войти в состав РФ, поскольку является курортным регионом. Но и тут – проблемы, решение которых обойдется в миллиарды рублей.
А участь "ДНР/ЛНР", если эта территория не будет освобождена и деокупирована, - нынешнее состояние Приднестровья.
То есть, полная стагнация, разрушенная экономики и отсутствие каких бы то ни было перспектив. "Единственная совершенно понятная и возможная для формулировки причина – это: то, что р**ка получает политическое чувство глубокого удовлетворения от того, что наступив на мозоль Украине (за Донбасс, Крым) и Молдавии (ПМР), показав приднестровскую самостоятельность или готовность присоединиться к р**ке.
Это большое удовольствие состоит только в том – чтоб надавить соседу на мозоль. В рыфы все прекрасно понимают и знают, что богаче от этого там никто не станет, да и влиятельнее и сильнее тоже.
В конечном итоге только ухудшив отношения с Украиной, той же Молдавией (я уж не говорю про Грузию). А если уж р**ка и решила "дать кому-то в морду", в конце концов, "привяжет только себе на ноги тяжелые гири", которые со временем просто выброситься как ненужный хлам…." - резюмирует блогер.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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