Пушилин анонсировал поставки молочной продукции в аннексированный Крым

28.01.2019 18:00

Главари ОРДО намерены рассмотреть возможность поставок продукции донецкого молокозавода в аннексированный Крым. Об этом сегодня сообщил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

В частности, он отметил:

«Подписаны межпарламентные согласшения с Республикой Крым, поэтому я думаю, что профильные комитеты проработают вопросы экспорта молочной продукции в Крым».

По его словам, для реализации планов необходимо рассмотреть варианты доставки товаров на полуостров.

Источник: https://donpress.com