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Пушилин анонсировал поставки молочной продукции в аннексированный Крым
28.01.2019 18:00
Главари ОРДО намерены рассмотреть возможность поставок продукции донецкого молокозавода в аннексированный Крым. Об этом сегодня сообщил главарь «ДНР» Денис Пушилин.
В частности, он отметил:
«Подписаны межпарламентные согласшения с Республикой Крым, поэтому я думаю, что профильные комитеты проработают вопросы экспорта молочной продукции в Крым».
По его словам, для реализации планов необходимо рассмотреть варианты доставки товаров на полуостров.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, молочная продукция, Пушилин
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