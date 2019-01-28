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Архив - Донецкая область

Пушилин анонсировал поставки молочной продукции в аннексированный Крым

28.01.2019 18:00
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Пушилин анонсировал поставки молочной продукции в аннексированный Крым

Главари ОРДО намерены рассмотреть возможность поставок продукции донецкого молокозавода в аннексированный Крым. Об этом сегодня сообщил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

В частности, он отметил:

«Подписаны межпарламентные согласшения с Республикой Крым, поэтому я думаю, что профильные комитеты проработают вопросы экспорта молочной продукции в Крым».

По его словам, для реализации планов необходимо рассмотреть варианты доставки товаров на полуостров.

 

Источник: https://donpress.com 

 


Теги: Донбасс, Крым, молочная продукция, Пушилин
 
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