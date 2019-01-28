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В ОРДЛО мирные жители застрелили члена НВФ
На неподконтрольной Украине территории Донбасса местные жители убили российского военного за то, что тот хаотично открыл огонь по мирным людям. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.
Как стало известно, члены НВФ проводят учения неподалеку от населенных пунктов или прямо на их территории из-за сложных погодных условий. В украинской разведке сообщают:
«Так, 23 января неизвестные застрелили из охотничьего оружия российского военнослужащего, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям. В связи с этим российским оккупационным командованием предусмотрено в течение января провести комплексное изучение морально-психологического состояния подчиненного личного состава. В частности, с 28 января в войсках противника начинают работу специальные комиссии под руководством заместителей командующих армейских корпусов по военно-политической работе».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мирные жители, ОРДЛО, НВФ
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