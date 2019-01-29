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Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» уличили в использовании устройств РЭБ

29.01.2019 12:29
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Боевиков «ДНР» уличили в использовании устройств РЭБ

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области используют устройства РЭБ. Следует отметить, что для работы с этими устройствами требуется особая подготовка.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«26 января Миссия зафиксировала 2 военных транспортных средства с оборудованием для ведения радиоэлектронной борьбы (на одном из них была установлена мачта-антенна, а на другом — квадратная коробка для мачты-антенны на крыше) возле н. п. Дебальцево (58 км к северо‑востоку от Донецка)».



Теги: Донбасс, Дебальцево, устройство, ОБСЕ, антенна, ДНР, боевики, военная техника
 
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