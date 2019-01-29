Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках

29.01.2019 13:52

Боевики «ДНР» и российские оккупанты через временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» вывозят в РФ с временно оккупированных территорий Донецкой области неизвестные грузы в грузовиках с крытыми грузовыми отсеками.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«26 января в пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка (73 км к юго‑востоку от Донецка) наблюдатели видели, что из Украины выехали 73 автомобиля и 14 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, а также вышли 14 пешеходов; в то же время в Украину въехали 24 автомобиля и 1 автобус, а также вошли 6 пешеходов».