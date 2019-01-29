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Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках
29.01.2019 13:52
Боевики «ДНР» и российские оккупанты через временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» вывозят в РФ с временно оккупированных территорий Донецкой области неизвестные грузы в грузовиках с крытыми грузовыми отсеками.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«26 января в пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка (73 км к юго‑востоку от Донецка) наблюдатели видели, что из Украины выехали 73 автомобиля и 14 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, а также вышли 14 пешеходов; в то же время в Украину въехали 24 автомобиля и 1 автобус, а также вошли 6 пешеходов».
Теги: Донбасс, грузовик, пешеход, граница, транспорт, груз, ОБСЕ, ДНР, боевики, пункт пропуска, КПП, РФ
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