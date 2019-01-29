Донецк на грани санитарной катастрофы: европейский город получил Россию во всей красе

29.01.2019 13:10

Все хуже и хуже – только так можно охарактеризовать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве оккупированного Донецка.

Как пишет блогер Фашик Донецкий, проблемы, которые были в Донецке до 2014 года, и даже проблемы, которые были потом, при жизни уничтоженного в августе 2018 года Александра Захарченко, не идут ни в какое сравнение с нынешним ужасом, передает "Диалог.UA".

"До войны Донецкая область жила в принципе нормально, были стройки века и просто стройки, строились стадионы, банки. При мэре Рыбаке наладилось с транспортом в Донецке, при Лукьянченко город вообще расцвел, хоть и воровали очень и очень много. Да, были и постоянные проблемы, но их решали быстро. Потом случился Майдан. Админресурс начал думать о том, куда б его примкнуть. Никто не хотел терять хлебное и теплое место. После Майдана случился Крым и начался бардак, именуемый рюцке весной", - пишет блогер. "До прихода бомжатины и быдлятины к власти в Донецке все знали, кто за что отвечает: кто - за хозяйственную часть, кто - за административную. Вряд ли оккупационные СМИ рассказывали о том, что с приходом рюцке весны в Донецк пришел админресурс из е***ей, деревень и вообще абсолютно левые люди", - отмечает дончанин. Новый главарь оккупантов Денис Пушилин оказался никуда не годным управленцем, и его "перетасовка" кадров в районных "администрациях" не помогла городу, а даже усугубила проблемы. "После срочного отлета захараста к сталину в городе произошел п***ец — кремль поставил новую абизяну у власти, именуемую себя пушилиным. Наполовину узбек понял, что нужно воровать, пока к ленину не вызвали его, и почалося. Сначала наглухо остановили ямочный ремонт дорог, который начали еще до смерти захараста. Потом ташкент и козаков свалили в рф с баблом , точнее в москву, и стали ну ваааще богатыми людьми + соседями вора прилепина. Ну а потом город начал превращаться в мусорку", - констатирует Фашик Донецкий. А источником большинства проблем стала "неожиданно наступившая" зима. От снега и льда расчищены дороги только в центральной части Донецка. Парализованы многие междугородние трассы. "Сам снег не являлся проблемой, проблемой оказалось отсутствие уборочной техники на дорогах. Дебилоиды только через месяц додумались использовать военную технику в качестве уборочной, а до того времени чистили тупо центр города. Ну а пока оккупационные власти лажали, автобусы и автомобили с гражданскими уходили в заносы на дорогах, магистрали оставались в снегу", - продолжает блогер. Из-за того что к площадкам для сбора бытовых отходов не могут подъехать мусоровозы, город на грани санитарной катастрофы. "Все отмазки оккупационных властей о том, что город забросало сверх нормы снегом, это отмазки и проблемы индейцев, ибо убирать и содержать Донецк в чистоте элементарно нечем", - пишет блогер. Даже страшно представить, во что превратятся лежащие на улицах десятки тонн мусора после потепления. Из-за отвратительного состоянии путей ужасно работает трамвайное сообщение: трамваи не могут ходить по обледенелым рельсам. Кстати, блогер отмечает, что трамваи "производства" "ДНР" зимой не появляются на маршрутах вообще, так как российские (на самом деле) машины просто… не приспособлены для работы в условиях зимы. В общем Донецк ускоренными темпами из объекта восхищения и зависти российских "ихтамнетов" превращается в типичный захолустный российский город. С "убитым" жилищно-коммунальным хозяйством, с месяцами не вывозимым мусором, с ворами у "власти" и прочими "прелестями", то есть местные "ватники", которые очень хотели "жить, как в России", должны радоваться. Правда, они почему-то не рады.

"Эпилог. Когда у власти дебилы с русским миром в голове, из европейского города всегда получается рюцке город урюпинск. Завидуйте молча", - резюмирует Фашик Донецкий.