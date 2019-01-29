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Архив - Донецкая область

Главари ОРДО заявили, что их не устроит победа Порошенко на выборах президента

29.01.2019 21:04
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Главари ОРДО заявили, что их не устроит победа Порошенко на выборах президента

Так называемый «депутат Народного Совета ДНР» Валерий Скороходов заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко, выдвигая свою кандидатуру на второй срок, якобы «рассчитывает сфальсифицировать результаты выборов», пишет ДонПресс.
Представитель ОРДО отметил:
«(Петр) Порошенко рассчитывает сфальсифицировать результаты выборов, баллотируясь на второй срок. У него огромный админресурс и репрессивная машина, которая усмирит всех недовольных результатами президентских выборов сограждан. К тому же он опять надеется на поддержку заокеанских кураторов, уповая на нужную картинку в западных СМИ».
По словам Скороходова, Порошенко поддерживают люди, «заинтересованные в продолжении конфликта в Донбассе и нагнетании антирусской истерии». Он добавил:
«Естественно, что Республики Донбасса не устраивает ситуация, когда соседнее государство не просто агрессивно настроено, а еще и ведет боевые действия и обстреливает жилые кварталы с мирными жителями. Не стоит испытывать иллюзий, что Порошенко желает закончить войну».



Теги: Донбасс, победа, выборы президента, Порошенко, ОРДО
 
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