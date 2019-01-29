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Ходаковский вынес приговор "ДНР": "В Донецке все очень печально, подгнивать начали"

29.01.2019 10:33
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Ходаковский вынес приговор "ДНР": "В Донецке все очень печально, подгнивать начали"

Экс-главарь боевиков заявил, что в "ДНР" "власть" поделилась на группки, которые воюют между собой в вопросах передела сфер влияния в ОРДО.

Поэтому тем, кто в Донецке у "властной кормушки", нет дела до мусора и погодных проблем, которые в 2019 году приобрели просто катастрофичеcкие масштабы, передает "Диалог.UA".

Экс-главарь в своем сообщении в соцсети написал, что ледяные глыбы на крышах, которые уже привели не к одной трагедии в "ДНР" с начала текущего года, а также кучи мусора - результат передела "власти" между новыми главарями ОРДО. Ходаковский подчеркнул, что сейчас во "властных кабинетах" в ОРДО все выглядит очень грустно. "Идет скрытый передел, и людям просто не до насущных вопросов. Сейчас власть раздроблена на несколько центриков силки, которые вступили между собой в конкуренцию уровня мелкой грызни, и в результате происходит не просто паралич, а откровенный саботаж", - описал террорист нынешнее положение дел в "республике". Ходаковский также предположил, что все может делаться для того, чтобы скомпрометировать, к примеру, главаря Пушилина, или же донецкого "мэра". "Я только не могу понять: метят в Пушилина, или в Кулемзина? Говорят, что правительство резко ограничило ассигнования городу, желая насолить мэру. Но в кого бы ни метили — проблема бьет по всем сразу и демонстрирует бессилие и безволие. Это, пардон, как с сифилисом: сначала шанкр в виде саботажа коммунальщиков, которому явно кто-то покровительствует, а потом нос отвалится. Подгнивать начали…" – добавил Ходаковский.



Теги: Донецк, Донбасс, трагедия, катастрофа, мусор, саботаж, ДНР, боевики, Пушилин, соцсети, Ходаковский
 
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