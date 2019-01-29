«Это не жизнь»: экс-«спикер ДНР» жестко высказался о ситуации в ОРДО

29.01.2019 08:39

Экс- «спикер ДНР» Андрей Пургин назвал «ненормальной» жизнь мирного населения в ОРДО.

Об этом он заявил в эфире интернет-канала «Нейромир-ТВ», передает donpress.com.

Так, комментируя сложную экономическую ситуацию в «республике» и обнищание населения, он заявил:

«Огромное количество населения живет сезонным заработком. Большое количество людей перемещается в Российскую Федерацию и обратно на заработки. Мы превратились в Западную Украину. У нас здесь бабушки, дедушки и дети, а мамы, папы на лето и осень выезжают на заработки. Зимой Донецк оживает. Эта ситуация ненормальная. Нужно налаживать быт здесь, а здесь быт не налаживается. Постоянно говорят, что война, потерпите. Но это продолжается пять лет. И это очень тяжело».

По его словам, «население республики на сегодняшний день чувствует себя забытым и заброшенным», что связано с тяжелой гуманитарной и моральной обстановкой. При этом он уточнил, что среди местных жителей назревает протест:

«В Донецке сейчас нарастает протест пассивный. Это значит, что на любые, которые делает власть, даже какие-то хорошие вещи, воспринимаются с негативной стороны… Нет никакого понимания, что будет не просто через год, что будет через месяц, через два. В этой повестке жить очень тяжело… Оборонительная повестка не может быть вечной. Не может человек жить бесконечно в мобилизационной повестке, постоянно обороняясь, не строя планов на будущее. Это не жизнь».