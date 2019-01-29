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"Мой родной Донецк идет ко дну", - эмоциональный пост Казанского о разрухе и нищете в "ДНР" всколыхнул Сеть
Главари "ДНР" фактически убивают некогда цветущий и развивающийся экономический центр Украины Донецк - сейчас город похож больше на заброшенную свалку.
Далее Казанский заявил, что боевики "ДНР" просто уничтожают возможность нормальной жизни на оккупированной территории, заставляя людей выживать в разрухе, передает dialog.ua.
"Продолжаю наблюдать за тем, как идет ко дну мой родной и некогда успешный город, где уровень жизни был одним из самых высоких в Украине, а вместе с ним и весь регион", - пишет он. Только за январь в ОРДЛО под тяжестью снега проваливаются крыши и рушатся заводские цеха. "Только за последнее время два смертельных случая. Сначала провалившейся крышей убило работницу цеха Дебальцевского завода металлургического машиностроения (говорят, там сейчас фасуют паленые сигареты). А вчера развалился цех Горловского машзавода, в котором тоже погиб рабочий", - отмечает он. Также журналист подчеркнул, что глупо гордиться дешевой коммуналкой в "Л/ДНР", когда оккупационные власти вообще никак не поддерживают город в чистоте, а у многих нет даже воды и света. "Только в этом случае нужно писать и об обратной стороне этой дешевизны. Неубранный, гниющий мусор, текущие крыши, нечищеный снег, веерные отключения электричества, перебои с водой", - резюмировал Казанский.
Теги: Донецк, Донбасс, снег, мусор, завод, нищета, ДНР, соцсети, разруха
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