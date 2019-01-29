Очереди у донбасских пунктов пропуска: полные данные на утро 29 января

29.01.2019 09:07

Сегодня, 29 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 280 авто.

Сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Утренняя сводка очередей у каждого КПВВ (на въезд и выезд) выглядит следующим образом:

«Майорское» - 30/50;

«Марьинка» - 60/40;

«Новотроицкое» - 20/30;

«Гнутово» - 20/30.