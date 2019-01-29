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Архив - Донецкая область

Очереди у донбасских пунктов пропуска: полные данные на утро 29 января

29.01.2019 09:07
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Очереди у донбасских пунктов пропуска: полные данные на утро 29 января

Сегодня, 29 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 280 авто.

Сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Утренняя сводка очередей у каждого КПВВ (на въезд и выезд) выглядит следующим образом:

«Майорское» - 30/50;
«Марьинка» - 60/40;
«Новотроицкое» - 20/30;
«Гнутово» - 20/30.



Теги: Донбасс, Донецкая область, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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