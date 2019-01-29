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Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»

29.01.2019 20:05
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Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что на Донбассе началась интенсивная фаза процесса интеграции с РФ. Об этом сообщает ДонПресс.
«Интеграция Донбасса с Россией перешла в интенсивную фазу. Но говорить, что она закончится завтра еще рано», — считает Пушилин.
Он рассказал, что запланировано несколько мероприятий, в том числе участие в выставках предприятий так называемой «ДНР». Начало интенсивной фазы процесса интеграции, якобы, связано во многом с «агрессивной риторикой» украинской власти, из-за которой Донбасс будет отдаляться от Киева и сближаться с Россией.
«Судя по той агрессивной и негативной риторике со стороны Киева, Донбасс от Киева будет отдаляться, соответственно, приближаться туда, куда мы идем», — объяснил нынешний главарь «ДНР».



Теги: Россия, Донбасс, интеграция, ДНР, ЛНР, Пушилин
 
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