Пушилин снова "накормил" жителей "ДНР" обещаниями о "воссоединении" с Россией

29.01.2019 09:50

"Власти ДНР" намерены значительно ускорить процесс интеграции в Российскую Федерацию. Неизвестно, с чем это связано, однако Пушилин сделал важное заявление по этому поводу. Других подробностей лидер боевиков не сообщал.

Вчера, 28 января, в "ДНР" заявили об очередных политических изменениях. Речь шла о том, что боевики начали активный процесс интеграции оккупированной части Донбасса в Российскую Федерацию. Об этом сообщили различные сепаратистские и российские СМИ, передает издание "Диалог.UA".

"Учитывая агрессивную и негативную риторику со стороны Украины, Донбасс намерен отделяться дальше от нее. Мы начнем приближаться туда, куда и шли все это время, то есть в Российскую Федерацию", - сообщил Пушилин, добавив, что в рамках подобного процесса пройдут различного рода мероприятия. Тем не менее, пока что неясно, когда боевики хотят завершить интеграцию. Соответствующей документации нет, отсутствуют задания для каких-либо органов сепаратистских "властей". По какой-то причине не афишируется практически ничего, поэтому различного рода СМИ вынуждены ссылаться только на слова лидера боевиков.