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Россия и "Л/ДНР" резко высказались о плане Сайдика по Донбассу: "Идет саботаж минского процесса"
В России сделали смелое заявление: сказали, что план Сайдика противоречит минским соглашениям. При этом никаких доказательств в пользу этого не было представлено. Таким образом неизвестно, почему МИД РФ считает, что нововведения Сайдика противоречат "Минску".
МИД Российской Федерации и "власти Л/ДНР" по какой-то причине считают, что план Мартина Сайдика противоречит тем соглашениям, которые были приняты в Минске. Об этом сообщил один из пропагандистов Сергей Макаренко в своем "Твиттере", передает издание "Диалог.UA".
"МИД России считает план Мартина Сайдика, который предусматривает развертывание миссии ООН, а также ОБСЕ на территории оккупированного Донбасса неприемлемым, так как он противоречит минским соглашениям", - написал Макаренко, добавив также заметку о том, что в "Л/ДНР" думают по поводу плана Сайдика. По какой-то причине Макаренко не опубликовал ни одного аргумента в пользу того, почему Кремль так считает. Более того, в украинских СМИ не раз упоминалось о том, что боевики сами нарушают минские договоренности чуть ли не каждый день, используя тяжелое вооружение против ВСУ и даже мирных жителей. Таким образом, странное заявление МИДа РФ в Украине уже успели раскритиковать.
Теги: Россия, Донбасс, ООН, МИД, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, Минские соглашения
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