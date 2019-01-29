"Самоликвидировался", - умер террорист "ДНР" Гордей из Липецка, жаловавшийся, что РФ его бросила

29.01.2019 19:01

В РФ 30 декабря скончался террорист "ДНР" из российского Липецка по кличке Гордей. О смерти еще одного российского наемника рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своем telegram-канале "Штирлиц-инфо", передает "Диалог.UA". В преддверии Нового года, 30 декабря 2018 года, в России скончался еще один враг Украины - некий Сергей Гордеев по кличке Гордей из российского Липецка. Он орудовал в группировках "ДНР", терроризируя украинский Донбасс с 2014 года.

По данным Штефана, наемник "самоликвидировался". Подробности он не уточнил. Скорее всего, террорист либо погиб от болезни, либо покончил жизнь самоубийством. Обе версии могут иметь место, так как у Гордей на Донбассе получил серьезное ранение. Подорвавшись на мине, он остался без ноги.

"В боевых действиях потерял ногу, собирал в сети ВК деньги на протез, писал, что после того, как стал инвалидом, все его бросили, забыли, а особенно братушане", - рассказал офицер ВСУ.