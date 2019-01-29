Скандальная Скабеева сделала заявление: «Мы же — агрессоры, а Донбасс — является Украиной». ВИДЕО

29.01.2019 13:27

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире «60 минут» заявила, что Донбасс — является Украиной, а Россия — агрессором.

Об этом она заявила в ответ на обвинения одного из участников программы в том, что Россия не помогает жителям ОРДЛО, передает donpress.com.

Так называемый общественный деятель из Украины Вячеслав Редько отметил:

«При строительстве „Потока-2“, почему вы не помогаете Донбассу — Харцизскому трубному заводу — и не используете трубу там, чтобы помочь жителям Донбасса, чтобы они выживали?».

На его вопрос Скабеева заявила:

«Слушайте, потому что мы — агрессор, простой ответ. Вы определитесь с терминологией, наконец-то! Мы же — агрессоры, а Донбасс — является Украиной!».