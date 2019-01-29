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Скандальная Скабеева сделала заявление: «Мы же — агрессоры, а Донбасс — является Украиной». ВИДЕО
29.01.2019 13:27
Российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире «60 минут» заявила, что Донбасс — является Украиной, а Россия — агрессором.
Об этом она заявила в ответ на обвинения одного из участников программы в том, что Россия не помогает жителям ОРДЛО, передает donpress.com.
Так называемый общественный деятель из Украины Вячеслав Редько отметил:
«При строительстве „Потока-2“, почему вы не помогаете Донбассу — Харцизскому трубному заводу — и не используете трубу там, чтобы помочь жителям Донбасса, чтобы они выживали?».
На его вопрос Скабеева заявила:
«Слушайте, потому что мы — агрессор, простой ответ. Вы определитесь с терминологией, наконец-то! Мы же — агрессоры, а Донбасс — является Украиной!».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, завод, труба, агрессор, ОРДЛО
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