Сослуживцы оплакивают члена НВФ «Седого» из Сысерти

29.01.2019 16:59

В социальных сетях члены НВФ сообщили о смерти по причине болезни члена НВФ из российского города Сысерть Багрия Вячеслава Ивановича, известного по позывному «Седой».

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Как стало известно, «Седой» родился в Сысерти под Екатеринбургом 26 ноября 1975 года.

По словам сослуживцев и близких Багрия тот умер от болезни ~20/12/18. Данные о погибшем участнике НВФ есть в базе сайта «Миротворец».