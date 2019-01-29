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Сослуживцы оплакивают члена НВФ «Седого» из Сысерти
29.01.2019 16:59
В социальных сетях члены НВФ сообщили о смерти по причине болезни члена НВФ из российского города Сысерть Багрия Вячеслава Ивановича, известного по позывному «Седой».
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.
Как стало известно, «Седой» родился в Сысерти под Екатеринбургом 26 ноября 1975 года.
По словам сослуживцев и близких Багрия тот умер от болезни ~20/12/18. Данные о погибшем участнике НВФ есть в базе сайта «Миротворец».
Теги: Россия, Донбасс, болезнь, смерть, умерший, соцсети, НВФ
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