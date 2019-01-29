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У армии России "груз 200" после попытки прорвать линию фронта на Донбассе: ВСУ мощно отбили атаку
Пресс-центр Операции Объединенных сил обнародовал оперативные данные о потерях в рядах российско-оккупационных войск, разжигающих войну на Донбассе.
За минувшие сутки, 28 января, пророссийские боевики "Л/ДНР" пять раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что противник атаковал бойцов ВСУ из автоматических гранатометов, стрелкового оружия, пулеметов вблизи поселка Крымское, населенного пункта Майское и Новотошковского. Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" террористы "ДНР" били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Широкино и Марьинки. К счастью, в ходе провокационных ударов боевиков ни один военнослужащий Вооруженных сил не пострадал. Известно, что бойцы ООС были вынуждены подавлять огонь оккупантов дежурными огневыми средствами. Согласно данным разведки, двое боевиков были уничтожены и один получил ранения.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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