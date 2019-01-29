Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» люди с проукраинскими взглядами начали терять надежду

29.01.2019 12:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» люди с проукраинскими взглядами начали терять надежду

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса проукраински настроенные граждане теряют надежду на завершение вооруженного конфликта. Об этом рассказал украинский писатель, переселенец из Донецка Владимир Рафеенко, пишут Донецкие новости.
«Проукраинские люди, которые там долго держались, начали терять надежду. Они мне говорят, что: "Мы никому не нужны, мы Украине не нужны". Они читают какие-то украинские СМИ: "О нас пишут, что мы – донецкие – такие-сякие, что мы звали эту беду. А в чем мы виноваты?" Я просто знаю этих людей, они действительно не виноваты», – сказал он.
По его словам, у его знакомых дончан есть много объективных причин, по которым они не выехали на подконтрольную Украине территорию, но сохранили проукраинские взгляды. «Им очень сложно было, но они их сохраняли, а сейчас я вижу, что руки опускаются, и поддержать их и что-то сказать, мне очень сложно. Когда это закончится, никто не знает, а они уже думают, что при их жизни это не закончится», – рассказал Рафеенко.
Писатель также на личном примере рассказал, как на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса мировоззрение и сознание людей изменилось спустя 5 лет.



Теги: Донбасс, люди, потеря, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх