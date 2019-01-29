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В «ДНР» люди с проукраинскими взглядами начали терять надежду
На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса проукраински настроенные граждане теряют надежду на завершение вооруженного конфликта. Об этом рассказал украинский писатель, переселенец из Донецка Владимир Рафеенко, пишут Донецкие новости.
«Проукраинские люди, которые там долго держались, начали терять надежду. Они мне говорят, что: "Мы никому не нужны, мы Украине не нужны". Они читают какие-то украинские СМИ: "О нас пишут, что мы – донецкие – такие-сякие, что мы звали эту беду. А в чем мы виноваты?" Я просто знаю этих людей, они действительно не виноваты», – сказал он.
По его словам, у его знакомых дончан есть много объективных причин, по которым они не выехали на подконтрольную Украине территорию, но сохранили проукраинские взгляды. «Им очень сложно было, но они их сохраняли, а сейчас я вижу, что руки опускаются, и поддержать их и что-то сказать, мне очень сложно. Когда это закончится, никто не знает, а они уже думают, что при их жизни это не закончится», – рассказал Рафеенко.
Писатель также на личном примере рассказал, как на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса мировоззрение и сознание людей изменилось спустя 5 лет.
Теги: Донбасс, люди, потеря, ДНР
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