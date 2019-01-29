В Донецкой области четырнадцать зарегистрированных безработных на одну вакансию

29.01.2019 10:51

В Донецкой области на начало января 2019 года на одно свободное рабочее место претендовало 14 зарегистрированных безработных, что на 4 безработных меньше, чем было на начало января 2018 года.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области, передают novosti.dn.ua.

«Нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию на начало января 2019 составляло 14 человек против 18 человек на начало января 2018», - говорится в сообщении.

Общее число безработных, зарегистрированных в центрах занятости области (без учета временно неподконтрольной территории), на конец декабря 2018 составила 10,8 тысяч человек, что на 0,4% больше, чем на конец ноября 2018 года, и на 8,0 % меньше, чем на конец декабря 2017 года.

Из общего количества безработных 60,7% составляли женщины, 32,1% - молодежь в возрасте до 35 лет.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2018 - начало января 2019 составил 0,4% населения трудоспособного возраста.

При содействии государственной службы занятости в 2018 году было трудоустроено 18 тысяч человек, или 41,5% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде.

Пособие по безработице на конец декабря 2018 получали 75,3% зарегистрированных безработных. Средний размер пособия по безработице в декабре 2018 года составил 3042 гривен.