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В Мариуполе охотники за металлом разворовывают Флагман машиностроения Украины - «Азовмаш»
Сегодня ночью инспекторы роты ТОР задержали 18 мариупольцев, которые распиливали имущество ОАО «Азовобщемаша».
Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Донецкой области.
Во время патрулирования Никопольского проспекта в районе Площадки Б, внимание инспекторов привлек звук резки металла. Оказалось, что несколько мужчин с помощью кислородных и газовых баллонов и ножа распиливают металлические конструкции и складывают их в кузов автомобиля ГАЗ.
"Владелец транспортного средства предъявил полицейским, вероятно, поддельную накладную без какой-либо четкой информации", - отметили в полиции.
Во время дальнейшего осмотра территории, патрульные обнаружили еще несколько человек, которые резали сооружения и грузили их в кузов автомобиля Mercedes, а в нескольких метрах еще одна группа перевозила металлолом на коляске. Никаких разрешительных документов они не предоставили.
В результате были задержаны 18 местных жителей в возрасте от 18 до 38 лет, которых передали следователям Кальмиусского отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Теги: Донбасс, Мариуполь, металл, Азовмаш, воровство
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